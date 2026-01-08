Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга
Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга
В пути следования к вечеру четверга задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T20:23
2026-01-08T23:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151210391_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_56628321e540a071e6c2d7e6031e1bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру четверга задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 3 часа;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 1 час;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.
Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга

Четыре поезда крымского направления задерживаются в пути

20:23 08.01.2026 (обновлено: 23:20 08.01.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру четверга задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"По информации на 20 часов по московскому времени в пути следования задерживаются 4 поезда "Таврия", – сообщили в пресс-службе.
По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:
№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 3 часа;
№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;
№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 1 час;
№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53
Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.
В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
