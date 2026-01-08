https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya--informatsiya-k-vecheru-chetverga-1152261157.html

Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга

Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Задержка поездов крымского направления – информация к вечеру четверга

В пути следования к вечеру четверга задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T20:23

2026-01-08T20:23

2026-01-08T23:20

поезд "таврия"

новости крыма

крым

гранд сервис экспресс

новости

симферополь

севастополь

новости севастополя

москва

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151210391_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_56628321e540a071e6c2d7e6031e1bba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру четверга задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика в пути из Крыма задерживаются следующие составы:№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 3 часа;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 1 час;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53Ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) РИА Новости Крым сообщили, что практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

москва

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", новости крыма, крым, гранд сервис экспресс, новости, симферополь, севастополь, новости севастополя, москва, санкт-петербург