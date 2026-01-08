https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhka-poezdov-i-elektrichek-v-krymu--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1152253591.html

Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу

Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу

Практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). А пять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В пассажирской компании уточнили, что в основном задерживались электропоезда на участке от Симферополя до Соленого озера.Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути. По состоянию на 13 часов в компании сообщили, что в пути следования задерживаются пять составов из Крыма:№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов;№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часов;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 3 часа;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2.5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

