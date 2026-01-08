Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
Пять поездов крымского направления задерживаются в пути на срок до шести часов – оператор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Практически все пригородные поезда вернулись к своему графику движения после происшествия на Крымской железной дороге. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). А пять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Почти все пригородные поезда в Крыму вернулись к своему графику движения", – проинформировали в ЮППК.
В пассажирской компании уточнили, что в основном задерживались электропоезда на участке от Симферополя до Соленого озера.
Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути. По состоянию на 13 часов в компании сообщили, что в пути следования задерживаются пять составов из Крыма:
№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов;
№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часов;
№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;
№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 3 часа;
№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2.5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике.
Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.
В Южной транспортной прокуратуре также подтвердили, что в связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда.
"Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", – подчеркнули в ведомстве.