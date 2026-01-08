Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине

https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhannogo-za-raskopki-v-krymu-arkheologa-butyagina-khotyat-vydat-ukraine-1152259475.html
17:57 08.01.2026 (обновлено: 18:15 08.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, в суд пока поступило ходатайство в электронном виде, оригинал должен быть доставлен в пятницу.
"Ходатайство об экстрадиции Александра Б., российского археолога из петербургского музея "Эрмитаж", поступило в окружной суд в Варшаве", – сказано в сообщении.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщала, что в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше
по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении
руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым
выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом
, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
