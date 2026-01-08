https://crimea.ria.ru/20260108/zaderzhannogo-za-raskopki-v-krymu-arkheologa-butyagina-khotyat-vydat-ukraine-1152259475.html

Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, в суд пока поступило ходатайство в электронном виде, оригинал должен быть доставлен в пятницу.Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщала, что в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за КрымаЗадержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуациюКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

