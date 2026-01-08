Рейтинг@Mail.ru
Как стать крымским моржом и не заболеть
Как стать крымским моржом и не заболеть
Как стать крымским моржом и не заболеть
Как стать крымским моржом и не заболеть
Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму. А также рассказала, с чего начать новичкам.О любителях и бойцахСезон зимнего плавания в Крыму традиционно открывается в конце ноября. "Наших называют "южные моржи". Коллеги с материка иногда смеются над нами: "Что же это за моржи?" Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением", – сказала Меркулова.Однако зимнее плавание – это не только для любителей. Оно включено во всероссийский реестр видов спорта. Теперь "спортивное моржевание" – это нормативы, соревнования.Новичкам важно знать"Очень много случаев, когда к нам люди пришли, до этого никогда не купались в холодной воде, и на первом же массовом мероприятия раз окунулись, и все – остались: понравилось, и теперь они с нами", – рассказывает глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе.Истории появления новичков в клубах моржевания самые разные, говорит она. Кого-то приводят друзья и знакомые, кто-то приходит сам. В том числе после перенесенных заболеваний: инсульта, различных невралгий, удаления межпозвоночных грыж. "Только, конечно, без фанатизма. Тут спорт неуместен", – уточняет Меркулова.Говорит, главное, что нужно взять с собой при первом походе на зимний пляж, – моральный настрой. А еще – термос с горячим чаем, не обжигающим.Ходить она советует в компании: рядом должны быть хотя бы 1-2 человека таких же "моржей".Заходить в воду рекомендует медленно. Голову не мочить. Следовательно, ни в коем случае не прыгать с пирса и находиться в холодной воде "по ощущениям", но в первый раз не больше трех минут."Считается, что тогда это приносит только пользу всем без исключения. Никогда у нас после такого купания никто не заболевает, не простывает и с почками не ложится. Все получают только удовольствие и закаливание", – заверяет Лилия. Сама она занимается зимним плаванием уже 16 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как стать крымским моржом и не заболеть

Тайны здорового купания в зимнем море – советы спортсменов

19:56 08.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму. А также рассказала, с чего начать новичкам.

О любителях и бойцах

Сезон зимнего плавания в Крыму традиционно открывается в конце ноября.
"Наших называют "южные моржи". Коллеги с материка иногда смеются над нами: "Что же это за моржи?" Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением", – сказала Меркулова.
Однако зимнее плавание – это не только для любителей. Оно включено во всероссийский реестр видов спорта. Теперь "спортивное моржевание" – это нормативы, соревнования.

"Зимним считается купание в воде, температура которой +16 градусов и ниже. Для соревнований есть нормативы. Например, "ледяное плавание" при температуре до +2 градусов. А есть просто зимнее", – рассказала она.

Новичкам важно знать

"Очень много случаев, когда к нам люди пришли, до этого никогда не купались в холодной воде, и на первом же массовом мероприятия раз окунулись, и все – остались: понравилось, и теперь они с нами", – рассказывает глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе.
Истории появления новичков в клубах моржевания самые разные, говорит она. Кого-то приводят друзья и знакомые, кто-то приходит сам. В том числе после перенесенных заболеваний: инсульта, различных невралгий, удаления межпозвоночных грыж. "Только, конечно, без фанатизма. Тут спорт неуместен", – уточняет Меркулова.
Говорит, главное, что нужно взять с собой при первом походе на зимний пляж, – моральный настрой. А еще – термос с горячим чаем, не обжигающим.
"Страха не должно быть. Самое тяжелое – раздеться, когда мороз, ветер на пляже. Нужно расслабиться. Важно понимать, что ты пришел за здоровьем, что холодная вода лечит, это что-то уникальное", – советует глава севастопольской федерации зимнего спорта.
Ходить она советует в компании: рядом должны быть хотя бы 1-2 человека таких же "моржей".
Заходить в воду рекомендует медленно. Голову не мочить. Следовательно, ни в коем случае не прыгать с пирса и находиться в холодной воде "по ощущениям", но в первый раз не больше трех минут.
"Считается, что тогда это приносит только пользу всем без исключения. Никогда у нас после такого купания никто не заболевает, не простывает и с почками не ложится. Все получают только удовольствие и закаливание", – заверяет Лилия. Сама она занимается зимним плаванием уже 16 лет.
