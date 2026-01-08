https://crimea.ria.ru/20260108/yuzhnye-morzhi-kak-nachat-zanimatsya-zimnim-plavaniem-v-krymu-1125870079.html

Как стать крымским моржом и не заболеть

Как стать крымским моржом и не заболеть - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Как стать крымским моржом и не заболеть

Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T19:56

2026-01-08T19:56

2026-01-08T19:56

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

общество

совет эксперта

крым

севастополь

эксклюзивы риа новости крым

здоровье

красота и здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/90/1117829083_0:210:3268:2048_1920x0_80_0_0_c3124024916dd323f0200bf54bffd716.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму. А также рассказала, с чего начать новичкам.О любителях и бойцахСезон зимнего плавания в Крыму традиционно открывается в конце ноября. "Наших называют "южные моржи". Коллеги с материка иногда смеются над нами: "Что же это за моржи?" Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением", – сказала Меркулова.Однако зимнее плавание – это не только для любителей. Оно включено во всероссийский реестр видов спорта. Теперь "спортивное моржевание" – это нормативы, соревнования.Новичкам важно знать"Очень много случаев, когда к нам люди пришли, до этого никогда не купались в холодной воде, и на первом же массовом мероприятия раз окунулись, и все – остались: понравилось, и теперь они с нами", – рассказывает глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе.Истории появления новичков в клубах моржевания самые разные, говорит она. Кого-то приводят друзья и знакомые, кто-то приходит сам. В том числе после перенесенных заболеваний: инсульта, различных невралгий, удаления межпозвоночных грыж. "Только, конечно, без фанатизма. Тут спорт неуместен", – уточняет Меркулова.Говорит, главное, что нужно взять с собой при первом походе на зимний пляж, – моральный настрой. А еще – термос с горячим чаем, не обжигающим.Ходить она советует в компании: рядом должны быть хотя бы 1-2 человека таких же "моржей".Заходить в воду рекомендует медленно. Голову не мочить. Следовательно, ни в коем случае не прыгать с пирса и находиться в холодной воде "по ощущениям", но в первый раз не больше трех минут."Считается, что тогда это приносит только пользу всем без исключения. Никогда у нас после такого купания никто не заболевает, не простывает и с почками не ложится. Все получают только удовольствие и закаливание", – заверяет Лилия. Сама она занимается зимним плаванием уже 16 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20211117/kak-pravilno-morzhevat-sovety-spasateley-1121444993.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гу мчс рф по республике крым, общество, совет эксперта, крым, севастополь, здоровье, красота и здоровье