ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:20 08.01.2026 (обновлено: 12:32 08.01.2026)