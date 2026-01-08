https://crimea.ria.ru/20260108/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1152252869.html

ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026

ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

