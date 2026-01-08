Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1152252869.html
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T12:20
2026-01-08T12:32
новости сво
днепропетровская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-bolee-700-km-v-zone-svo-v-dekabre-1152080367.html
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f813a4ee3bf1add4a1ead2848cd22037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии

12:20 08.01.2026 (обновлено: 12:32 08.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовики ВС РФ
Штурмовики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области", – сказано в сводке военного ведомства РФ.

В понедельник стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области.
На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вооруженные силы России освободили Северск
29 декабря 2025, 16:28
Вооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабре
 
Новости СВОДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния