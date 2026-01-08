Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/v-volgogradskoy-oblasti-pri-stolknovenii-trekh-mashin-pogibli-sem-chelovek-1152261438.html
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T20:54
2026-01-08T21:13
новости
волгоградская область
происшествия
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152261596_0:95:1016:667_1920x0_80_0_0_8043d96a99c714246abc547460b514a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, вечером в четверг на 763 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом.На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.По информации прокуратуры Волгоградской области, двигавшийся со стороны Москвы автомобиль "ДАФ" под управлением 45-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260105/pyat-chelovek-postradali-v-dtp-s-avtobusami-i-trolleybusom-v-simferopole-1152211225.html
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152261596_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0440a1e9cb8de51f37dc0f4aea8e2bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, волгоградская область, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении трех машин в Волгоградской области

20:54 08.01.2026 (обновлено: 21:13 08.01.2026)
 
© МВД Волгоградской областиДТП в Волгоградской области
ДТП в Волгоградской области
© МВД Волгоградской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, вечером в четверг на 763 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом.
"В результате ДТП 7 человек из автомобиля "УАЗ" скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, – проинформировали в МВД.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
По информации прокуратуры Волгоградской области, двигавшийся со стороны Москвы автомобиль "ДАФ" под управлением 45-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
"В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры УАЗа – 7 человек, включая 17-летнюю девочку", – сообщили в надзорном ведомстве.
© МВД Волгоградской областиДТП в Волгоградской области
ДТП в Волгоградской области
1 из 2
ДТП в Волгоградской области
© МВД Волгоградской области
© МВД Волгоградской областиДТП в Волгоградской области
ДТП в Волгоградской области
2 из 2
ДТП в Волгоградской области
© МВД Волгоградской области
1 из 2
ДТП в Волгоградской области
© МВД Волгоградской области
2 из 2
ДТП в Волгоградской области
© МВД Волгоградской области
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе на остановке столкнулись троллейбус и два автобуса - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
5 января, 21:02Ситуация на дорогах Крыма
Пять человек пострадали в ДТП с автобусами и троллейбусом в Симферополе
НовостиВолгоградская областьПроисшествияДТПМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния