В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, вечером в четверг на 763 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом.На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.По информации прокуратуры Волгоградской области, двигавшийся со стороны Москвы автомобиль "ДАФ" под управлением 45-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым.
По предварительной информации, вечером в четверг на 763 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом.
"В результате ДТП 7 человек из автомобиля "УАЗ" скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, – проинформировали в МВД.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
По информации прокуратуры Волгоградской области, двигавшийся со стороны Москвы автомобиль "ДАФ" под управлением 45-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
"В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры УАЗа – 7 человек, включая 17-летнюю девочку", – сообщили в надзорном ведомстве.
