В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек

В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек - РИА Новости Крым, 08.01.2026

В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T20:54

2026-01-08T20:54

2026-01-08T21:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Семь человек погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе в Волгоградской области, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, вечером в четверг на 763 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом.На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.По информации прокуратуры Волгоградской области, двигавшийся со стороны Москвы автомобиль "ДАФ" под управлением 45-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

