В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках тренировок запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Новости
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе весь день будут слышны взрывы

Неоднократные взрывы в Севастополе будут слышны каждый час в течение дня 8 января

11:40 08.01.2026
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС – ред.)", – проинформировал глава региона.
По его словам, в рамках тренировок запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
