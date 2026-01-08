В Севастополе весь день будут слышны взрывы

https://crimea.ria.ru/20260108/v-sevastopole-ves-den-budut-slyshny-vzryvy-1152251679.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках тренировок запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

