В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
2026-01-08T11:23
2026-01-08T11:23
2026-01-08T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:23 08.01.2026 (обновлено: 11:26 08.01.2026)