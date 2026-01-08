Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T11:23
2026-01-08T11:26
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости севастополя, севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе непогода частично остановила движение катеров

В Севастополе из-за непогоды не ходят катера на Радиогорку

11:23 08.01.2026 (обновлено: 11:26 08.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра линия "Радиогорка – Артбухта" приостановила работу", – сказано в сообщении.

Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.
