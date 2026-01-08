https://crimea.ria.ru/20260108/v-rossii-podgotovili-ryad-vazhnykh-izmeneniy-v-sfere-apk-1152254817.html

В России подготовили ряд важных изменений в сфере АПК

2026-01-08T18:44

михаил мишустин

агропромышленный комплекс (апк)

правительство россии

новости

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В России до конца года создадут единую цифровую платформу агропромышленного (АПК) и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта. Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора, сказано на официальном сайте правительства.Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления АПК, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций, объяснили специалисты."Над ее созданием будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок исполнения поручения – 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля 2026 года", – уточнили в публикации кабмина.Кроме того, минсельхозу и Минфину поставлена задача вместе с Минобрнауки не позднее 29 апреля представить в правительство согласованные предложения о возможности приоритетного оказания господдержки проектам, связанным с внедрением таких разработок.Также ко 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос.Кроме того, Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, уточняется на сайте кабмина.Также Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции, а также проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства.В свою очередь Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, уточнили в правительстве.В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля.Также Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность для достижения целевых темпов роста производительности в отрасли.Еще одно поручение дано Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Минсельхозу. До 22 апреля они должны проработать вопрос участия получателей гранта "Агропрофи" в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на ремонт общежитий в рамках государственной программы "Развитие образования", подытожили в кабмине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновые культуры занимают половину пашни КрымаАгропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

михаил мишустин, агропромышленный комплекс (апк), правительство россии, новости, россия