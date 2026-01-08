В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу грузовому автомобилю под управлением 48-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулtм которого находилась 41-летняя женщина.Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики, рассказали правоохранители. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу грузовому автомобилю под управлением 48-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулtм которого находилась 41-летняя женщина.
"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan – мальчик 11-ти лет и годовалая девочка, а также два пассажира Toyota – 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", – проинформировали в МВД.
Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики, рассказали правоохранители. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
