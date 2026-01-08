https://crimea.ria.ru/20260108/v-omske-chetvero-detey-postradali-pri-stolknovenii-trekh-mashin-1152262040.html

В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин

В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин - РИА Новости Крым, 08.01.2026

В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин

Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08

2026-01-08T21:07

2026-01-08T21:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу грузовому автомобилю под управлением 48-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулtм которого находилась 41-летняя женщина.Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики, рассказали правоохранители. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

