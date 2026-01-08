Рейтинг@Mail.ru
В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин
В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин
В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машин
Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T21:07
2026-01-08T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД.По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу грузовому автомобилю под управлением 48-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулtм которого находилась 41-летняя женщина.Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики, рассказали правоохранители. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу грузовому автомобилю под управлением 48-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулtм которого находилась 41-летняя женщина.

"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan – мальчик 11-ти лет и годовалая девочка, а также два пассажира Toyota – 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", – проинформировали в МВД.

Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики, рассказали правоохранители. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
