В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники

Абсолютный максимум тепла был перекрыт в столице Крыма в новогодние праздники. Последний рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Абсолютный максимум тепла был перекрыт в столице Крыма в новогодние праздники. Последний рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году."Также у нас были сильные ветра до 29 метров в секунду. Это на Ай-Петри. И на Ангарском перевале с 4 на 5 января выпало 25 миллиметров смешанных осадков – мокрого снега с дождем", – уточнили специалисты.Давая прогноз на выходные, крымские синоптики предупреждают, что жителей полуострова ждет холодный фронт, который пройдет с ночи воскресенья на понедельник. Значительно понизится температура, ожидаются снегопад и сильный ветер."У нас сегодня прохождение холодного атмосферного фронта. Ждем сильные осадки и усиление ветра. А 11 января будет очередной холодный фронт – ждем сильный ветер и обильные осадки. В Симферополе будет до -5 градусов", – спрогнозировали синоптики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе непогода частично остановила движение катеровДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупрежденияУраган со снегом и грозами идет на Кубань

