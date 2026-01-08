В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20260108/v-krymu-pobit-absolyutnyy-maksimum-temperatury-v-novogodnie-prazdniki-1152251531.html
Абсолютный максимум тепла был перекрыт в столице Крыма в новогодние праздники. Последний рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Абсолютный максимум тепла был перекрыт в столице Крыма в новогодние праздники. Последний рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году."Также у нас были сильные ветра до 29 метров в секунду. Это на Ай-Петри. И на Ангарском перевале с 4 на 5 января выпало 25 миллиметров смешанных осадков – мокрого снега с дождем", – уточнили специалисты.Давая прогноз на выходные, крымские синоптики предупреждают, что жителей полуострова ждет холодный фронт, который пройдет с ночи воскресенья на понедельник. Значительно понизится температура, ожидаются снегопад и сильный ветер."У нас сегодня прохождение холодного атмосферного фронта. Ждем сильные осадки и усиление ветра. А 11 января будет очередной холодный фронт – ждем сильный ветер и обильные осадки. В Симферополе будет до -5 градусов", – спрогнозировали синоптики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
Абсолютный максимум тепла был перекрыт в столице Крыма в новогодние праздники. Последний рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем 6 и 7 января в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Температура воздуха составила 15,9 градусов. Это на 0,2 градуса выше, чем в 1931 году", – рассказали специалисты.
Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.
"Также у нас были сильные ветра до 29 метров в секунду. Это на Ай-Петри. И на Ангарском перевале с 4 на 5 января выпало 25 миллиметров смешанных осадков – мокрого снега с дождем", – уточнили специалисты.
Давая прогноз на выходные, крымские синоптики предупреждают, что жителей полуострова ждет холодный фронт, который пройдет с ночи воскресенья на понедельник. Значительно понизится температура, ожидаются снегопад и сильный ветер.
"У нас сегодня прохождение холодного атмосферного фронта. Ждем сильные осадки и усиление ветра. А 11 января будет очередной холодный фронт – ждем сильный ветер и обильные осадки. В Симферополе будет до -5 градусов", – спрогнозировали синоптики.
