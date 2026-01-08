https://crimea.ria.ru/20260108/v-krymu-blagoustroili-okolo-500-territoriy--kakie-plany-na-2026-1152254684.html

В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026 - РИА Новости Крым, 08.01.2026

В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

В Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T14:48

2026-01-08T14:48

2026-01-08T14:48

сергей аксенов

новости крыма

крым

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152255423_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_12758fed8318d352bdf12119d7e6df68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы Крыма, на конец прошедшего года в республике благоустроены 92 детских площадки, 103 общественных и 283 дворовых территории.Кроме того, Аксенов уточнил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина, сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома в Евпатории по улице Некрасова. Также завершены работы на общественной территории вдоль улицы Магдесяна в Армянске, в сквере Героев Перекопа в Красноперекопске, в сквере "40 лет Победы" и парке "Морской сад" в Феодосии, а также в парке имени Шевченко и сквере Студенческий в Симферополе.Он также акцентировал внимание, что в текущем году завершится благоустройство еще трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.Аксенов напомнил, что в августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.По итогам отбора проект в Евпатории получил федеральную поддержку и финансирование в категории "Малые города с численностью населения от 100 тысяч человек до 300 тысяч человек включительно" – это детский Мойнакский парк.Ранее сообщалось, что в Севастополе за год провели 373 капремонта в многоэтажках, благоустроили четыре сквера и пять дворов отремонтировали 50 дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи проведут берегоукрепление набережнойОбъем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда