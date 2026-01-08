Рейтинг@Mail.ru
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026 - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026 - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
В Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы Крыма, на конец прошедшего года в республике благоустроены 92 детских площадки, 103 общественных и 283 дворовых территории.Кроме того, Аксенов уточнил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина, сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома в Евпатории по улице Некрасова. Также завершены работы на общественной территории вдоль улицы Магдесяна в Армянске, в сквере Героев Перекопа в Красноперекопске, в сквере "40 лет Победы" и парке "Морской сад" в Феодосии, а также в парке имени Шевченко и сквере Студенческий в Симферополе.Он также акцентировал внимание, что в текущем году завершится благоустройство еще трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.Аксенов напомнил, что в августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.По итогам отбора проект в Евпатории получил федеральную поддержку и финансирование в категории "Малые города с численностью населения от 100 тысяч человек до 300 тысяч человек включительно" – это детский Мойнакский парк.Ранее сообщалось, что в Севастополе за год провели 373 капремонта в многоэтажках, благоустроили четыре сквера и пять дворов отремонтировали 50 дорог.
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
сергей аксенов, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

На благоустройство общественных территорий Крыма в 2025 году затратили 5,8 млрд рублей

14:48 08.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваБлагоустроенный парк им. Шевченко в Симферополе
Благоустроенный парк им. Шевченко в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Во всех регионах Крыма продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды. В 2025 году на эти цели было предусмотрено порядка 5,8 млрд рублей", – сказано в сообщении.
По информации главы Крыма, на конец прошедшего года в республике благоустроены 92 детских площадки, 103 общественных и 283 дворовых территории.
Кроме того, Аксенов уточнил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина, сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома в Евпатории по улице Некрасова. Также завершены работы на общественной территории вдоль улицы Магдесяна в Армянске, в сквере Героев Перекопа в Красноперекопске, в сквере "40 лет Победы" и парке "Морской сад" в Феодосии, а также в парке имени Шевченко и сквере Студенческий в Симферополе.
"В Детском парке в Симферополе работы выполнены в рамках заключенного контракта, в 2026 году они должны быть завершены. Продолжается благоустройство сквера "Городской сад" в Ялте", – уточнил глава республики.
Он также акцентировал внимание, что в текущем году завершится благоустройство еще трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.
Аксенов напомнил, что в августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
По итогам отбора проект в Евпатории получил федеральную поддержку и финансирование в категории "Малые города с численностью населения от 100 тысяч человек до 300 тысяч человек включительно" – это детский Мойнакский парк.
"Реализация объекта запланирована на 2026 год. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации. Кроме того, в наступившем году по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым планируется благоустройство 133 общественных и дворовых территорий", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за год провели 373 капремонта в многоэтажках, благоустроили четыре сквера и пять дворов отремонтировали 50 дорог.
