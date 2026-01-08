https://crimea.ria.ru/20260108/v-kirovskoy-oblasti-legkovushka-stolknulas-s-gruzovym-poezdom-1152262850.html
В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08
2026-01-08T21:31
2026-01-08T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех автомобилей, а в Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
При столкновении авто с поездом в Кировской области погиб водитель легковушки