В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом

В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости Крым, 08.01.2026

В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех автомобилей, а в Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

