В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех автомобилей, а в Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
кировская область, новости, происшествия, гаи, дтп
21:31 08.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"8 января 2026 года в 16 часов 45 минут в Подосиновском районе на железнодорожном переезде "Макуха – Лунданка" произошло столкновение автомобиля ВАЗ-11113 с грузовым поездом. В результате происшествия водитель автомобиля погиб", – проинформировали правоохранители.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
В Омске четверо детей пострадали при столкновении трех автомобилей, а в Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
