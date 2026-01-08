Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов - РИА Новости Крым, 08.01.2026
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов
Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России – об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации."Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", – уточнил председатель ГД.И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуКак в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью РоссииРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов

Новые законы для мигрантов готовят в Госдуме – Володин

09:27 08.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", – проинформировал Володин.

Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.
Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России – об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.
"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", – уточнил председатель ГД.
И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", – уверен Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.
