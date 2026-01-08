В Госдуме готовят новые законы для мигрантов

https://crimea.ria.ru/20260108/v-gosdume-gotovyat-novye-zakony-dlya-migrantov-1152249036.html
Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России – об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации."Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", – уточнил председатель ГД.И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", – проинформировал Володин.
Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.
Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России – об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.
"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", – уточнил председатель ГД.
И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", – уверен Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать
работающих по патенту трудовых мигрантов.
