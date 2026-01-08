https://crimea.ria.ru/20260108/tsiklon-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-chetverg-1152195216.html

Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг

Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 13-18 м/с, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

