Рейтинг@Mail.ru
Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/tsiklon-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-chetverg-1152195216.html
Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг
Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг
В четверг в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные, сообщает... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T00:01
2026-01-08T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
крым
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143321508_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6a4544d5c89b04188be94737e1b8a9d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 13-18 м/с, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260107/uragan-idet-na-kuban-1152240157.html
симферополь
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143321508_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a5342187887a25901f4fe775054d3ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, крым, прогноз
Циклон принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер: погода в четверг

В Крыму в четверг пройдут очень сильные дожди с порывистым ветром и до +15 градусов

00:01 08.01.2026
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, утром и днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, в горах +2…+5, днем +10…+15 градусов, в горах +6…+9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 13-18 м/с, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Штормовые тучи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Вчера, 15:10
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольКрымский гидрометцентрКрымПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния