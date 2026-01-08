https://crimea.ria.ru/20260108/tseny-vyrosli-spros-upal-itogi-2025-goda-v-sfere-nedvizhimosti-kryma-1151843204.html

Цены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Изменения в сфере недвижимости на полуострове динамичны и стремительны, что связано с событиями в стране и мире. Как изменились цены и спрос на недвижимость в прошедшем году и какая динамика ждет ее в будущем, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.Цена на жилую и нежилую недвижимость в регионе в течение прошлого года, по словам эксперта, менялась неравномерно и выросла в пределах 10%. Сейчас средняя цена на жилую первичную недвижимость по Крыму – 200 тысяч рублей за квадратный метр.В то же время по сравнению с 2024 годом отмечается снижение спроса на первичную жилую недвижимость в Крыму."Появилась информация от банков о том, что на 21% снизилось количество выданных ипотек по сравнению с 2024 годом. Примерно на 20% снизился и спрос в сделках, но при этом он перешел в скрытую фазу и в категорию отложенного спроса", – выразила мнение специалист.Рынок вторичной жилой недвижимости, по словам, эксперта, в Крыму ненамного отличается от "первички" по цене. И ожидаемый переток покупателей из одной категории в другую под влиянием громкого "дела Долиной" не произошел.И поделилась, что этот переток из "вторички" в первичный рынок массово случится тогда, когда застройщики будут предлагать продукт, при покупке которого у клиента будет возможность сразу заехать. Вот тогда вторичный рынок, вероятно, могут ждать серьезные сложности.Дарья Плотникова добавила, что по-прежнему продолжает расти спрос на апартаменты и нежилую недвижимость, которой в Крыму стало намного больше.И напомнила, что в прошлом году почти 7 миллионов туристов посетили Крым. В наступившем году ожидается еще больше, а с открытием авиасообщения Крым может принимать 14-15 миллионов туристов в год, выразила мнение эксперт."Их всех нужно где-то размещать. Сейчас в Крыму и Севастополе одновременно строится почти 100 проектов нежилых комплексов, апартаментов, содержащих 15 тысяч номеров, которые когда-то примут тех самых туристов, ожидаемых в Крыму", – надеется гостья эфира.Крым остается востребованным, и рынок недвижимости красноречиво отражает интерес к полуострову со стороны жителей других регионов России. По информации эксперта рынка недвижимости, 85% покупателей апартаментов на полуострове – не крымчане.Дарья Плотникова озвучила прогнозы о грядущих изменениях по спросу и ценам на жилую и нежилую недвижимость в Крыму в 2026 году."Цена на жилье будет расти, но этот рост будет довольно умеренный – в пределах 10-15%. Спрос в любом случае будет снижаться, потому что он сильно привязан к покупательской способности, а она пока что не растет. Более того, ужесточения в отношении ипотеки или рассрочки только снизят покупательскую способность. При этом, поскольку есть все-таки ожидание, что ключевая ставка снизится и базовая ставка по ипотеке будет существенно ниже, чем сейчас, я думаю, что уже к концу года мы увидим и увеличение спроса, и, возможно, в связи с этим – рост цены", – озвучила свой прогноз эксперт.Цены на апартаменты на полуострове, по мнению Дарьи Плотниковой, в связи с растущим спросом в следующем году также станут больше. "Если сейчас это примерно 370-380 тысяч рублей за квадрат в среднем по Крыму, то в следующем году мы увидим цены до 520-530 тысяч рублей за квадрат", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

