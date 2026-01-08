Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы

https://crimea.ria.ru/20260108/senat-progolosoval-za-zapret-uchastiya-voysk-ssha-protiv-venesuely-1152260719.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, следует из итогов голосования.Инициативу поддержали 52 сенатора, против проголосовали 47, пишет РИА Новости.После преодоления процедурного барьера текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава американского Сената.Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря, предписывает президенту США Дональду Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявлением войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса.Согласно Конституции США, только американский конгресс имеет право объявлять войну. Помимо Конституции, Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента США уведомлять конгресс о начале военных действий, но на практике американские лидеры неоднократно игнорировали это требование, в том числе в ходе военных кампаний во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.7 января Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и президента Мадуро при нападении США.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

