Рейтинг@Mail.ru
Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/senat-progolosoval-za-zapret-uchastiya-voysk-ssha-protiv-venesuely-1152260719.html
Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы
Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы
Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T20:11
2026-01-08T20:14
новости
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110549/55/1105495531_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44b63980443aa9c1d7f3395cc9eacf81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, следует из итогов голосования.Инициативу поддержали 52 сенатора, против проголосовали 47, пишет РИА Новости.После преодоления процедурного барьера текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава американского Сената.Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря, предписывает президенту США Дональду Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявлением войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса.Согласно Конституции США, только американский конгресс имеет право объявлять войну. Помимо Конституции, Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента США уведомлять конгресс о начале военных действий, но на практике американские лидеры неоднократно игнорировали это требование, в том числе в ходе военных кампаний во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.7 января Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и президента Мадуро при нападении США.Все о ситуации – по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260106/obschestvo-raskololos-v-ssha-bunt-iz-za-plana-po-vosstanovleniyu-venesuely-1152217434.html
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110549/55/1105495531_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_7ef6e33d2d36fecfa83ca1f27659b6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, конгресс сша
Сенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы

Сенат принял резолюцию о запрете участия войск США против Венесуэлы без санкции Конгресса

20:11 08.01.2026 (обновлено: 20:14 08.01.2026)
 
© © AFP 2016/ Eric FeferbergВерхняя палата парламента Франции (Сенат). Архивное фото
Верхняя палата парламента Франции (Сенат). Архивное фото
© © AFP 2016/ Eric Feferberg
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, следует из итогов голосования.
Инициативу поддержали 52 сенатора, против проголосовали 47, пишет РИА Новости.
После преодоления процедурного барьера текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава американского Сената.
Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря, предписывает президенту США Дональду Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявлением войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса.
Согласно Конституции США, только американский конгресс имеет право объявлять войну. Помимо Конституции, Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента США уведомлять конгресс о начале военных действий, но на практике американские лидеры неоднократно игнорировали это требование, в том числе в ходе военных кампаний во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
7 января Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и президента Мадуро при нападении США.
Все о ситуации – по ссылке >>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
6 января, 13:39
Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
 
НовостиВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСШАКонгресс США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния