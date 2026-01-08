https://crimea.ria.ru/20260108/ryad-poezdov-v-soobschenii-s-krymom-zaderzhivayutsya-v-puti-do-shesti-chasov-1152250037.html

Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов

Шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№092М Москва – Севастополь, отправлением 6 января, задерживается на 30 минут.Из Крыма:№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часов;№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

