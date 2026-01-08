Рейтинг@Mail.ru
Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов - РИА Новости Крым, 08.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260108/ryad-poezdov-v-soobschenii-s-krymom-zaderzhivayutsya-v-puti-do-shesti-chasov-1152250037.html
Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов
Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов
Шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b8e0fbcc7256dc92de348e384a7c887c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№092М Москва – Севастополь, отправлением 6 января, задерживается на 30 минут.Из Крыма:№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часов;№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа;№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.
Ряд поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути до шести часов

Ряд поездов из Крыма и в Крым задерживаются в пути на срок до шести часов – оператор

10:30 08.01.2026 (обновлено: 10:38 08.01.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" крымского направления задерживаются на срок до шести часов, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По информации на 10 часов по московскому времени В пути следования задерживаются 6 поездов "Таврия", – сообщили в пресс-службе.
В Крым:
№092М Москва – Севастополь, отправлением 6 января, задерживается на 30 минут.

Из Крыма:
№328С Симферополь – Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часов;
№078С Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;
№092С Севастополь – Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов;
№098С Симферополь – Москва, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа;
№076С Симферополь – Омск, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой, проинформировали в компании-перевозчике.

Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53.
