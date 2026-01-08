Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 08.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260108/reyd-v-sevastopole-otkryt-1152246839.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту, закрытое накануне вечером, возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T07:04
2026-01-08T07:07
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту, закрытое накануне вечером, возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

07:04 08.01.2026 (обновлено: 07:07 08.01.2026)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукРассвет в Севастополе
Рассвет в Севастополе
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту, закрытое накануне вечером, возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
Лента новостейМолния