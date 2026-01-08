https://crimea.ria.ru/20260108/reyd-v-sevastopole-otkryt-1152246839.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту, закрытое накануне вечером, возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту, закрытое накануне вечером, возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
