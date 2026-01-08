Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/pri-atake-vsu-ranen-glava-grayvoronskogo-okruga-belgorodskoy-oblasti-1152260215.html
При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области
При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026
При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области – ранен глава округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T19:01
2026-01-08T19:01
новости
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152260362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02b400783d4aa0fe3393d412a2564a3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области – ранен глава округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. Глава округа, Дмитрий Панков, выехал на место оценить последствия атаки. В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА, рассказал губернатор.Это уже третье ранение главы округа. Он – настоящий пример мужества, героизма и огромной ответственности, подчеркнул губернатор. И выразил уверенность, что пострадавшему будет оказана максимально профессиональная помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152260362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_765766015ff109ee623ef3d293dedeff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области

Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке украинских беспилотников

19:01 08.01.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДмитрий Панков
Дмитрий Панков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области – ранен глава округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. Глава округа, Дмитрий Панков, выехал на место оценить последствия атаки. В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА, рассказал губернатор.

"С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", – проинформировал Гладков.

Это уже третье ранение главы округа. Он – настоящий пример мужества, героизма и огромной ответственности, подчеркнул губернатор. И выразил уверенность, что пострадавшему будет оказана максимально профессиональная помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния