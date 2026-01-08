https://crimea.ria.ru/20260108/pri-atake-vsu-ranen-glava-grayvoronskogo-okruga-belgorodskoy-oblasti-1152260215.html

При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области

При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.01.2026

При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области – ранен глава округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области – ранен глава округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. Глава округа, Дмитрий Панков, выехал на место оценить последствия атаки. В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА, рассказал губернатор.Это уже третье ранение главы округа. Он – настоящий пример мужества, героизма и огромной ответственности, подчеркнул губернатор. И выразил уверенность, что пострадавшему будет оказана максимально профессиональная помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

