Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе рано утром в четверг ликвидировали пожар, на котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в МЧС по городу.Вызов на улицу Дмитрия Ульянова поступил в 5 часов 57 минут. Прибыв к месту, спасатели МЧС России установили: в одном из домов из окон квартиры на 5 этаже идет дым.Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, потушили за полтора часа. Из соседних задымленных квартир на свежий воздух эвакуировали 10 человек, рассказали спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

