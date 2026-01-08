https://crimea.ria.ru/20260108/pensionerka-pogibla-na-pozhare-v-sevastopole-1152252039.html
Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
В Севастополе рано утром в четверг ликвидировали пожар, на котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в МЧС по городу. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T11:54
2026-01-08T11:54
2026-01-08T11:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым.
11:54 08.01.2026 (обновлено: 11:59 08.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе рано утром в четверг ликвидировали пожар, на котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в МЧС по городу.
Вызов на улицу Дмитрия Ульянова поступил в 5 часов 57 минут. Прибыв к месту, спасатели МЧС России установили: в одном из домов из окон квартиры на 5 этаже идет дым.
"Проникнув внутрь, пожарные обнаружили внутри женщину 1940 года рождения. Ее передали медикам, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", – проинформировали в МЧС.
Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, потушили за полтора часа. Из соседних задымленных квартир на свежий воздух эвакуировали 10 человек, рассказали спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
