Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ушедший 2025 год запомнился прохладным началом лета, аномально теплой осенью и засушливыми периодами. Какое влияние эти тенденции окажут на погоду и жизнь в целом на полуострове в новом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Глобальное потепление, влияя на изменения крымского климата, затрагивает одну из главных проблем полуострова – водное обеспечение.По мнению специалиста, в этом вопросе также важны природопользование и хозяйственная структура – перестройка инженерных сетей, которыми сейчас занимается государство, и создание новых водонакопителей, водохранилищ."Вопрос требует проработки и грамотного подхода. Как говорят многие, на самом деле воды в Крыму хватает, и хватает ее с учетом туристической активности, которая будет только возрастать ежегодно, но как воду взять и сохранить – это уже второй вопрос", – обозначил собеседник.Температурные "качели" 2025 года повлияли также на сельское хозяйство в Крыму – в частности, виноградари ожидают вино с особым вкусом из-за значительных колебаний температур.Влияние глобальных процессов на климатические изменения ставит под вопрос снежный период на полуострове зимой."Устойчивость снежного покрова опять под вопросом. Горные территории Крыма получат его на период около 10-15 дней, но он может характеризоваться периодами таяния, что, кстати, тоже неплохо. Снег, конечно же, будет в январе. Характер погоды в феврале может меняться – может появляться мокрый снег, более активные дожди, ливневые осадки. Также может начаться даже раннее наступление весны в зимний период", – предполагает собеседник.И делает вывод, что все это характеризует стадию изменения, перехода, однако настоящую крымскую зимнюю сказку все-таки можно будет увидеть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым
. Ушедший 2025 год запомнился прохладным началом лета, аномально теплой осенью и засушливыми периодами. Какое влияние эти тенденции окажут на погоду и жизнь в целом на полуострове в новом году, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Глобальное потепление, влияя на изменения крымского климата, затрагивает одну из главных проблем полуострова – водное обеспечение.
"Если говорить о количестве осадков и их динамике в отрицательную сторону – мы сейчас находимся в засушливом периоде и, возможно, 2026 год нам принесет еще меньшее количество осадков. Но здесь все зависит от характера их перераспределения и времени выпадения. Пик осадков ранней весной – это одно, а пик осадков летом, когда мощное испарение – это совершенно другая картина", – объясняет ученый.
По мнению специалиста, в этом вопросе также важны природопользование и хозяйственная структура – перестройка инженерных сетей, которыми сейчас занимается государство, и создание новых водонакопителей, водохранилищ.
"Вопрос требует проработки и грамотного подхода. Как говорят многие, на самом деле воды в Крыму хватает, и хватает ее с учетом туристической активности, которая будет только возрастать ежегодно, но как воду взять и сохранить – это уже второй вопрос", – обозначил собеседник.
Температурные "качели" 2025 года повлияли также на сельское хозяйство в Крыму – в частности, виноградари ожидают вино с особым вкусом из-за значительных колебаний температур.
"Один из ярко выраженных моментов, которые особенно наблюдают жители предгорных районов Крыма и даже Симферопольского района, – суточная температурная динамика, когда ночью может быть -5, а днем +18. Такое несколько раз фиксировалось. Прежде всего это связано с тем что, действительно меняются климатические параметры и местные закономерности", – подчеркнул доцент КФУ.
Влияние глобальных процессов на климатические изменения ставит под вопрос снежный период на полуострове зимой.
"Устойчивость снежного покрова опять под вопросом. Горные территории Крыма получат его на период около 10-15 дней, но он может характеризоваться периодами таяния, что, кстати, тоже неплохо. Снег, конечно же, будет в январе. Характер погоды в феврале может меняться – может появляться мокрый снег, более активные дожди, ливневые осадки. Также может начаться даже раннее наступление весны в зимний период", – предполагает собеседник.
И делает вывод, что все это характеризует стадию изменения, перехода, однако настоящую крымскую зимнюю сказку все-таки можно будет увидеть.
