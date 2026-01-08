https://crimea.ria.ru/20260108/novyy-krymskiy-klimat--kak-anomalii-skazhutsya-na-urozhae-i-pogode-1151770840.html

Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

Ушедший 2025 год запомнился прохладным началом лета, аномально теплой осенью и засушливыми периодами. Какое влияние эти тенденции окажут на погоду и жизнь в... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T19:28

2026-01-08T19:28

2026-01-08T19:28

игорь вахрушев

радио "спутник в крыму"

мнения

крымская погода

погода в крыму

крым

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146144237_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_48fa40b16dd4aa752e9da5b4ed4d6c44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ушедший 2025 год запомнился прохладным началом лета, аномально теплой осенью и засушливыми периодами. Какое влияние эти тенденции окажут на погоду и жизнь в целом на полуострове в новом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Глобальное потепление, влияя на изменения крымского климата, затрагивает одну из главных проблем полуострова – водное обеспечение.По мнению специалиста, в этом вопросе также важны природопользование и хозяйственная структура – перестройка инженерных сетей, которыми сейчас занимается государство, и создание новых водонакопителей, водохранилищ."Вопрос требует проработки и грамотного подхода. Как говорят многие, на самом деле воды в Крыму хватает, и хватает ее с учетом туристической активности, которая будет только возрастать ежегодно, но как воду взять и сохранить – это уже второй вопрос", – обозначил собеседник.Температурные "качели" 2025 года повлияли также на сельское хозяйство в Крыму – в частности, виноградари ожидают вино с особым вкусом из-за значительных колебаний температур.Влияние глобальных процессов на климатические изменения ставит под вопрос снежный период на полуострове зимой."Устойчивость снежного покрова опять под вопросом. Горные территории Крыма получат его на период около 10-15 дней, но он может характеризоваться периодами таяния, что, кстати, тоже неплохо. Снег, конечно же, будет в январе. Характер погоды в феврале может меняться – может появляться мокрый снег, более активные дожди, ливневые осадки. Также может начаться даже раннее наступление весны в зимний период", – предполагает собеседник.И делает вывод, что все это характеризует стадию изменения, перехода, однако настоящую крымскую зимнюю сказку все-таки можно будет увидеть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251231/novaya-klimaticheskaya-realnost-pogodnye-itogi-goda-v-krymu-1151770697.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, мнения, крымская погода, погода в крыму, крым, урожай в крыму