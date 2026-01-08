https://crimea.ria.ru/20260108/novosti-svo-armiya-rossii-nastupaet-i-osvobozhdaet-naselennye-punkty-1152254471.html

Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты

Продвинулись вперед и закрепились – армия России продолжает теснить ВСУ на многих участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. За... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T14:16

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Продвинулись вперед и закрепились – армия России продолжает теснить ВСУ на многих участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. За сутки по всей линии фронта Киев потерял почти 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Старица. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка и Благодатовка Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Степановка, Миньковка, Закотное, Константиновка и Бересток ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 410 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Веселянка и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейВооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабреВ Кремле назвали условие остановки боевых действий

2026

