Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паромное сообщение из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:57 08.01.2026 (обновлено: 08:00 08.01.2026)