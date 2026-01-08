https://crimea.ria.ru/20260108/ne-ustupil-dorogu-na-perekrestke--v-krymu-v-dtp-postradal-rebenok-1152251015.html
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
В Крыму после ДТП ребенок попал в больницу. Авария произошла на перекрестке в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу Opel.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму после ДТП ребенок попал в больницу. Авария произошла на перекрестке в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу Opel. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 7 января в 19 часов на автодороге "Нижнегорский – Белогорск".В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.Прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Нижнегорском районе, в котором пострадал ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП с автобусами и троллейбусом в СимферополеМашина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвыЗадержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
