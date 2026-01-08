Рейтинг@Mail.ru
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
В Крыму после ДТП ребенок попал в больницу. Авария произошла на перекрестке в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу Opel. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T11:20
2026-01-08T11:20
новости крыма
нижнегорский район
белогорск
крым
происшествия
мвд по республике крым
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152250686_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_037773d5666d42381b541b0afd0032eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму после ДТП ребенок попал в больницу. Авария произошла на перекрестке в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу Opel. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 7 января в 19 часов на автодороге "Нижнегорский – Белогорск".В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.Прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Нижнегорском районе, в котором пострадал ребенок.
нижнегорский район
белогорск
крым
новости крыма, нижнегорский район, белогорск, крым, происшествия
Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок

В ДТП с двумя иномарками в Крыму пострадал ребенок

11:20 08.01.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП в Нижнегорском районе
ДТП в Нижнегорском районе
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму после ДТП ребенок попал в больницу. Авария произошла на перекрестке в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу Opel. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 7 января в 19 часов на автодороге "Нижнегорский – Белогорск".
"Водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Skoda Kodiaq, двигаясь со стороны пгт Нижнегорский на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Opel Insignia под управлением водителя 1988 года рождения, движущемуся по главной дороге", – сказано в сообщении.
© МВД КрымДТП в Нижнегорском районе
ДТП в Нижнегорском районе
1 из 2
ДТП в Нижнегорском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Нижнегорском районе
ДТП в Нижнегорском районе
2 из 2
ДТП в Нижнегорском районе
© МВД Крым
1 из 2
ДТП в Нижнегорском районе
© МВД Крым
2 из 2
ДТП в Нижнегорском районе
© МВД Крым
В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.
Прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Нижнегорском районе, в котором пострадал ребенок.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, ее ход находится под контролем республиканской прокуратуры", – добавили в надзорном ведомстве.
Новости КрымаНижнегорский районБелогорскКрымПроисшествияМВД по Республике КрымГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
