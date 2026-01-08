https://crimea.ria.ru/20260108/nad-kubanyu-za-dva-chasa-sbili-11-bespilotnikov-1152248820.html
Над Кубанью за два часа сбили 11 беспилотников
Российская ПВО утром в четверг за два часа сбила 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Российская ПВО утром в четверг за два часа сбила 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:11 08.01.2026