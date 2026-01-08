https://crimea.ria.ru/20260108/nad-kubanyu-za-dva-chasa-sbili-11-bespilotnikov-1152248820.html

Над Кубанью за два часа сбили 11 беспилотников

Над Кубанью за два часа сбили 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Над Кубанью за два часа сбили 11 беспилотников

Российская ПВО утром в четверг за два часа сбила 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T09:11

2026-01-08T09:11

2026-01-08T09:12

краснодарский край

новости

происшествия

кубань

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_acf6b89449ca5719a225eade0ca43c96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Российская ПВО утром в четверг за два часа сбила 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, кубань, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)