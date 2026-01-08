https://crimea.ria.ru/20260108/na-poberezhe-chernogo-morya-nadvigayutsya-smerchi-1152249807.html

На побережье Черного моря надвигаются смерчи

На побережье Черного моря надвигаются смерчи - РИА Новости Крым, 08.01.2026

На побережье Черного моря надвигаются смерчи

2026-01-08

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Сочи ожидают смерчи и волны высотой до 2,5 метров. Об этом предупредили в городской администрации.Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, уточнили специалисты.Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звоните по номеру 112.Накануне Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировал, что ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня.

