На побережье Черного моря надвигаются смерчи - РИА Новости Крым, 08.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260108/na-poberezhe-chernogo-morya-nadvigayutsya-smerchi-1152249807.html
На побережье Черного моря надвигаются смерчи
На побережье Черного моря надвигаются смерчи - РИА Новости Крым, 08.01.2026
На побережье Черного моря надвигаются смерчи
В Сочи ожидают смерчи и волны высотой до 2,5 метров. Об этом предупредили в городской администрации.
2026-01-08T13:07
2026-01-08T13:07
черное море
сочи
краснодарский край
новости
погода
прогноз
смерч
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141573650_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_5df45f9e1e3d4bb45265f19069efdec0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Сочи ожидают смерчи и волны высотой до 2,5 метров. Об этом предупредили в городской администрации.Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, уточнили специалисты.Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звоните по номеру 112.Накануне Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировал, что ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на СевастопольУраган со снегом и грозами идет на КубаньШтормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
черное море
сочи
краснодарский край
черное море, сочи, краснодарский край, новости, погода, прогноз, смерч
На побережье Черного моря надвигаются смерчи

Смерчи и сильные волны на Черном море прогнозируют в районе Сочи 8 и 9 января

13:07 08.01.2026
 
© ТГ-канал "Метеодневник - Новости погоды"Смерчи в Сочи
Смерчи в Сочи
© ТГ-канал "Метеодневник - Новости погоды"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Сочи ожидают смерчи и волны высотой до 2,5 метров. Об этом предупредили в городской администрации.
"С вечера 8 января и в течение суток 9 января ожидается волнения моря 4-5 баллов, высота волн составит 1,3-2,5 метра. На участке Магри – Веселое формирование смерчей над морем", – сказано в сообщении.
Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, уточнили специалисты.
Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звоните по номеру 112.
Накануне Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировал, что ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня.
Черное мореСочиКраснодарский крайНовостиПогодаПрогнозСмерч
 
