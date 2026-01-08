https://crimea.ria.ru/20260108/na-kubani-oblomki-bpla-upali-na-dom-i-proezzhuyu-chast-1152247486.html
На Кубани обломки БПЛА упали на дом и проезжую часть
На Кубани обломки БПЛА упали на дом и проезжую часть - РИА Новости Крым, 08.01.2026
На Кубани обломки БПЛА упали на дом и проезжую часть
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T07:52
2026-01-08T07:52
2026-01-08T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Повреждена крыша и навес, уточнили в оперштабе.И подчеркнули, что пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 39 над Крымом, Черным и Азовским морями.
На Кубани обломки БПЛА упали на дом и проезжую часть
Обломки БПЛА упали на дом и проезжую часть в Краснодарском крае
07:52 08.01.2026 (обновлено: 07:54 08.01.2026)