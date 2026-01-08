https://crimea.ria.ru/20260108/na-kubani-oblomki-bpla-povredili-lep-1152252468.html

На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили линию электропередачи в одном из районов, сообщили в региональном оперштабе.Пострадавших нет, подчеркнули в оперштабе. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в одном из районов региона.В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 39 над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром в четверг за два часа над Кубанью сбили 11 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

