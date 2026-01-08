Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/na-kubani-oblomki-bpla-povredili-lep-1152252468.html
На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП - РИА Новости Крым, 08.01.2026
На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили линию электропередачи в одном из районов, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T12:07
2026-01-08T12:07
краснодарский край
новости
кубань
лэп
электроэнергия
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили линию электропередачи в одном из районов, сообщили в региональном оперштабе.Пострадавших нет, подчеркнули в оперштабе. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в одном из районов региона.В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 39 над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром в четверг за два часа над Кубанью сбили 11 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, кубань, лэп, электроэнергия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП

Обломки БПЛА повредили ЛЭП в Краснодарском крае

12:07 08.01.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили линию электропередачи в одном из районов, сообщили в региональном оперштабе.
"В ст. Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, подчеркнули в оперштабе. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.
Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в одном из районов региона.
В ночь на четверг средства российской ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 39 над Крымом, Черным и Азовским морями.
Утром в четверг за два часа над Кубанью сбили 11 беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиКубаньЛЭПЭлектроэнергияПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния