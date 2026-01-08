Рейтинг@Mail.ru
Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
В Одессе предлагают заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу. Соответствующая петиция появилась на... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Одессе предлагают заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского телеканала "Общественное".Автором петиции значится некий Тимур Вендин. По его словам, установление памятника политику можно рассматривать как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии."Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, оказавшей значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня", – заявил автор петиции.Тимур Вендин просит рассмотреть возможность демонтажа действующего бюста, вынести этот вопрос на общественное обсуждение и обеспечить прозрачность и законность принятия решения с учетом мнений жителей города.Для продвижения петиции требуется собрать 1 тысячу подписей, уложившись в срок до 8 апреля. Пока на сайте не зарегистрировано ни одного голоса.Что известно о бюсте Пушкина в ОдессеБюст русского поэта Александра Пушкина расположен на Биржевой площади Приморского бульвара в Одессе. Он был построен в 1889 году. Это бронзовый бюст поэта на гранитном постаменте, являющийся частью архитектурной композиции с фонтаном.Бюст входил в госреестр недвижимых памятников культурного наследия национального значения до 2023 года, пока правительство не приняло решение об его исключении.В сентябре 2024 года глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже памятника, поскольку он содержит символику "российской имперской политики". В декабре того же года горсовет выделил средства на проект демонтажа, в который входил и этот памятник, однако его так и не убрали."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятниковЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу

Бюст Пушкина на памятник Трампу предложили заменить в Одессе

17:37 08.01.2026 (обновлено: 17:41 08.01.2026)
 
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
© Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Одессе предлагают заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского телеканала "Общественное".

"На городском сайте "Социально активный гражданин" появилась петиция с предложением заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре Одессы на бюст действующего президента США Дональда Трампа", – сказано в сообщении.

Автором петиции значится некий Тимур Вендин. По его словам, установление памятника политику можно рассматривать как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии.
"Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, оказавшей значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня", – заявил автор петиции.
Тимур Вендин просит рассмотреть возможность демонтажа действующего бюста, вынести этот вопрос на общественное обсуждение и обеспечить прозрачность и законность принятия решения с учетом мнений жителей города.
Для продвижения петиции требуется собрать 1 тысячу подписей, уложившись в срок до 8 апреля. Пока на сайте не зарегистрировано ни одного голоса.
Что известно о бюсте Пушкина в Одессе
Бюст русского поэта Александра Пушкина расположен на Биржевой площади Приморского бульвара в Одессе. Он был построен в 1889 году. Это бронзовый бюст поэта на гранитном постаменте, являющийся частью архитектурной композиции с фонтаном.
Бюст входил в госреестр недвижимых памятников культурного наследия национального значения до 2023 года, пока правительство не приняло решение об его исключении.
В сентябре 2024 года глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже памятника, поскольку он содержит символику "российской имперской политики". В декабре того же года горсовет выделил средства на проект демонтажа, в который входил и этот памятник, однако его так и не убрали.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".
