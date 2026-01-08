Мадуро и его жена ранены

https://crimea.ria.ru/20260108/maduro-i-ego-zhena-raneny-1152248044.html

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо, его заявление транслировал... РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении, сообщил глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо, его заявление транслировал телеканал Telesur.Также глава МВД Венесуэлы сообщил, что в результате атаки США погибли 100 человек.Накануне вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и президента Мадуро при нападении США.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

