Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти утром в четверг – тогда проезда ждали 98 автомобилей. Через час она выросла в три раза, время ожидания было около часа. К полудню время ожидания досмотра увеличилось до двух часов.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти

Крымский мост – время ожидания досмотра на выезде с полуострова около трех часов

15:10 08.01.2026 (обновлено: 15:13 08.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 707 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти утром в четверг – тогда проезда ждали 98 автомобилей. Через час она выросла в три раза, время ожидания было около часа. К полудню время ожидания досмотра увеличилось до двух часов.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
