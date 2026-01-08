Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в четверг
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в четверг
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в четверг - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в четверг
РИА Новости Крым
Новости
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в четверг

Крымский мост – на выезде с полуострова в очереди почти 200 автомобилей

22:03 08.01.2026 (обновлено: 22:06 08.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в четверг вечером выезда с полуострова ждут почти 200 авто. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 195 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
