Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом
Перед возможным блэкаутом в Киеве горожан призвали запастись водой и продуктами
18:16 08.01.2026 (обновлено: 22:03 08.01.2026)
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды. Об этом пишут власти украинской столицы в своем Telegram-канале.
"Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки", – сказано в сообщении.
Позаботиться о собственной безопасности киевлян просят заранее из-за похолодания и возможных повреждений энергосистемы.
"Сделайте запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах. По возможности утеплите жилище: заклейте щели окон", – добавили в сообщении.
По информации украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киеве вечером в четверг 75 000 точек потребителей остались без света – больше всего-в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах города.
Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.
15 декабря 2025, 16:34Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии