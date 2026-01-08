https://crimea.ria.ru/20260108/kievlyan-prizvali-zapastis-edoy-i-vodoy-pered-vozmozhnym-blekautom-1152259158.html

Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом

Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом

Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и... РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды. Об этом пишут власти украинской столицы в своем Telegram-канале.Позаботиться о собственной безопасности киевлян просят заранее из-за похолодания и возможных повреждений энергосистемы.По информации украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киеве вечером в четверг 75 000 точек потребителей остались без света – больше всего-в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах города.Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

