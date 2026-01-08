Рейтинг@Mail.ru
Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом
Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом
Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и... РИА Новости Крым, 08.01.2026
киев
новости
украина
блэкаут
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды. Об этом пишут власти украинской столицы в своем Telegram-канале.Позаботиться о собственной безопасности киевлян просят заранее из-за похолодания и возможных повреждений энергосистемы.По информации украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киеве вечером в четверг 75 000 точек потребителей остались без света – больше всего-в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах города.Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
киев, новости, украина, блэкаут, отключение электроэнергии
Киевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутом

Перед возможным блэкаутом в Киеве горожан призвали запастись водой и продуктами

18:16 08.01.2026 (обновлено: 22:03 08.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жителей Киева призывают запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды. Об этом пишут власти украинской столицы в своем Telegram-канале.
"Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки", – сказано в сообщении.
Позаботиться о собственной безопасности киевлян просят заранее из-за похолодания и возможных повреждений энергосистемы.
"Сделайте запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах. По возможности утеплите жилище: заклейте щели окон", – добавили в сообщении.
По информации украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киеве вечером в четверг 75 000 точек потребителей остались без света – больше всего-в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах города.
Ранее сообщалось, что на Украине были обесточены несколько областей и сотни тысяч потребителей. В результате массированной атаки в ночь на четверг на объекты энергетической инфраструктуры Украины больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (часть, временно подконтрольная киевским властям – ред.) области.
