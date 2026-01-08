https://crimea.ria.ru/20260108/kakoy-segodnya-prazdnik-8-yanvarya-1133989487.html

Какой сегодня праздник: 8 января

Какой сегодня праздник: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Какой сегодня праздник: 8 января

8 января – День детского кино и День умасливания гремлинов: пора вспомнить о технике и заняться чисткой и починкой полезных в быту гаджетов. Также 8 января... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T00:00

2026-01-08T00:00

2026-01-08T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111361/26/1113612676_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_d0489ae95b4b48bca78cb66b551e6d47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. 8 января – День детского кино и День умасливания гремлинов: пора вспомнить о технике и заняться чисткой и починкой полезных в быту гаджетов. Также 8 января родился неподражаемый "король рок-н-ролла" Элвис Пресли.Что празднуют в миреВ России 8 января – День детского кино. Праздник был учрежден 8 января 1998 года правительством Москвы в честь столетия первого показа детского фильма.В мире довольно интересный и полезный праздник – День умасливания гремлинов. Гремлины известны как ненавистники техники. Поэтому всем, кто давно не проверял свои компьютеры, телевизоры, телефоны и прочую бытовую технику, лучше подстраховаться: разобрать, почистить, заменить изношенные детали. А делать это нужно ласково и бережно – так гремлины не рассердятся.Еще в этот понедельник отмечают День вращения Земли и День наблюдения за мужчинами. Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила, Леонида.Знаменательные событияВ 1851 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко с помощью маятника доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.В 1861 году в Российской империи в Санкт-Петербурге вышел первый номер познавательного журнала "Вокруг света".В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны советская армия начала Ржевско-Вяземскую наступательную операцию: нацистский враг был отброшен на запад на 80 – 250 километров.В 1959 году состоялась инаугурация президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, правившего до 1969 года.Кто родился8 января 1849 года родился русский военно-морской деятель, полярный исследователь Степан Макаров. За годы своей службы Макаров изобрел минный корабль, с помощью которого в тыл доставлялись минные и торпедные катера, разработал теорию непотопляемости судна и первым использовал ледокол для освоения Северного морского пути. А в 1895 году ученый создал русскую сигнальную семафорную азбуку.В 1902 году на свет появился Георгий Маленков – советский государственный деятель, соратник Иосифа Сталина. С 1921 года он активно занимался партийной работой. Во время ВОВ – член Госкомитета обороны. Маленков бывал на фронтах и возглавлял Комитет по восстановлению освобожденных районов. После войны отвечал за идеологию и сельское хозяйство.В 1935 году родился "король рок-н-ролла" Элвис Пресли. Элвис с детства интересовался негритянской музыкой и кантри. Смешение стилей в его творчестве привело к успеху. Первый сингл Пресли "That’s all right" в 20 тысяч экземпляров быстро был раскуплен, а песня "Heartbreak Hotel" принесла ему мировую известность. Стиль одежды, манеры и движения Элвиса до сих пор являются примером для подражания.Также восьмого января родились народная артистка РСФСР Марина Неелова, американская актриса Рэйчел Николс, руководитель КНДР Ким Чен Ын, испанский футболист Давид Силва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история