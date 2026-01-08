https://crimea.ria.ru/20260108/kakie-professii-zamenit-ii-i-kakie-ne-smozhet-vytesnit--mnenie-1152035350.html

Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение

Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение

РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T21:43

2026-01-08T21:43

2026-01-08T21:43

мнения

трудоустройство

оксана волкина

образование в россии

искусственный интеллект

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Кроме того, востребовано будет все то, что связано с военной сферой, где огромное количество разных профессий – инженерные военные профессии, военная медицина, выразила мнение собеседница.Не утратит позиций сельское хозяйство, также набирает популярность все, что касается IT-технологии, беспилотного транспорта и других различных беспилотных систем, искусственного интеллекта, считает специалист. По ее словам, профориентация является отличным инструментом, который помогает определиться.При этом Волкина отметила, что искусственный интеллект в будущем заменит специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном, рутинной обработкой документации.Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные в Крыму профессииГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаСимоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества

