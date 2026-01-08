Рейтинг@Mail.ru
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение
РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T21:43
2026-01-08T21:43
мнения
трудоустройство
оксана волкина
образование в россии
искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение

Медицина и военные профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем – эксперт

21:43 08.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.

"Популярны направления, связанные с медициной. И дальше эта сфера будет расти, развиваться. <…> И также все, что касается вопросов долголетия, продления молодости, здорового образа жизни – эти направления тоже будут крайне востребованы и популярны дальше. Как и фармацевтика, фармакология, все что связано с химией, с биохимией", – сказала эксперт.

Кроме того, востребовано будет все то, что связано с военной сферой, где огромное количество разных профессий – инженерные военные профессии, военная медицина, выразила мнение собеседница.
Не утратит позиций сельское хозяйство, также набирает популярность все, что касается IT-технологии, беспилотного транспорта и других различных беспилотных систем, искусственного интеллекта, считает специалист. По ее словам, профориентация является отличным инструментом, который помогает определиться.

"Если изначально молодой человек не понимает, кем бы он хотел стать, когда вырастет, то – профориентация в помощь. В первую очередь на себя нужно ориентироваться", – сказала эксперт.

При этом Волкина отметила, что искусственный интеллект в будущем заменит специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном, рутинной обработкой документации.
"Возможно, со временем будет заменен и живой водитель. Человека заменит беспилотный какой-то робот, но пока что, в ближайшие, скажем так, лет пять это не будет происходить массово", – выразила мнение собеседница.
Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы самые востребованные в Крыму профессии
Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
Симоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества
 
