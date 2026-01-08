К Земле снова идет магнитная буря

https://crimea.ria.ru/20260108/k-zemle-snova-idet-magnitnaya-burya-1152251836.html

Магнитная буря ударит по Земле в пятницу, 9 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в пятницу, 9 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно прогнозам ученых, магнитные возмущения накроют Землю около полудня пятницы. Затем сила геомагнитного шторма начнет уменьшаться и к вечеру буря прекратится.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей).По долгосрочным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться еще 10-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако прогноз может быть скорректирован в зависимости от активности Солнца.Первая в году магнитная буря произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышкиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

