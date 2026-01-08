https://crimea.ria.ru/20260108/k-zemle-snova-idet-magnitnaya-burya-1152251836.html
К Земле снова идет магнитная буря
К Земле снова идет магнитная буря - РИА Новости Крым, 08.01.2026
К Земле снова идет магнитная буря
Магнитная буря ударит по Земле в пятницу, 9 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T12:47
2026-01-08T12:47
2026-01-08T12:47
новости
институт солнечно-земной физики
космос
солнце
земля
здоровье
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_64:0:1216:648_1920x0_80_0_0_990171897ca2813bb269d899e24b710e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в пятницу, 9 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно прогнозам ученых, магнитные возмущения накроют Землю около полудня пятницы. Затем сила геомагнитного шторма начнет уменьшаться и к вечеру буря прекратится.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей).По долгосрочным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться еще 10-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако прогноз может быть скорректирован в зависимости от активности Солнца.Первая в году магнитная буря произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышкиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_208:0:1072:648_1920x0_80_0_0_f71937bfd7132eb754bbcfa86ada31f4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, институт солнечно-земной физики, космос, солнце, земля, здоровье, магнитные бури
К Земле снова идет магнитная буря
Магнитная буря начнется ударит по земле 9 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в пятницу, 9 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно прогнозам ученых, магнитные возмущения накроют Землю около полудня пятницы. Затем сила геомагнитного шторма начнет уменьшаться и к вечеру буря прекратится.
Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей).
По долгосрочным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться еще 10-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако прогноз может быть скорректирован в зависимости от активности Солнца.
Первая в году магнитная буря
произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: