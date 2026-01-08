Рейтинг@Mail.ru
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе
В Севастополе полностью перекрыли рейд из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли рейд из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли рейд из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение из-за неблагоприятных погодных условий", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.
