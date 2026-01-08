https://crimea.ria.ru/20260108/iz-za-nepogody-polnostyu-zakryt-reyd-v-sevastopole-1152263596.html
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе
В Севастополе полностью перекрыли рейд из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T22:27
2026-01-08T22:27
2026-01-08T22:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли рейд из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе ожидаются сильный ветер и дождь, порывы ветра могут достигать 22 м/с. Экстренное предупреждение действует также и по Крыму. Ураган со снегом и грозами идет на Кубань, предупредили синоптики.
Из-за непогоды полностью закрыт рейд в Севастополе
В Севастополе полностью остановили движение морского транспорта из-за плохой погоды