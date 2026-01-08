https://crimea.ria.ru/20260108/furgon-nasmert-sbil-pensionerku-pod-yaltoy-1152264025.html
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает в республиканском МВД.По предварительным данным, 8 января около 18:40 на автодороге Ялта – Севастополь в районе поворота на пансионат Кастрополь водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездомВ Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машинВ Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек
