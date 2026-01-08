Рейтинг@Mail.ru
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
В Крыму насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 08.01.2026
ялта
севастополь
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает в республиканском МВД.По предварительным данным, 8 января около 18:40 на автодороге Ялта – Севастополь в районе поворота на пансионат Кастрополь водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
ялта
севастополь
ялта, севастополь, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой

На трассе Ялта – Севастополь насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

23:07 08.01.2026
 
© МВД по Республике КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает в республиканском МВД.
По предварительным данным, 8 января около 18:40 на автодороге Ялта Севастополь в районе поворота на пансионат Кастрополь водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход смертельно травмирован. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в МВД.
ЯлтаСевастопольНовости КрымаПроисшествияМВД по Республике КрымГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и Севастополе
 
