Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно...
2026-01-08T13:21
2026-01-08T13:21
2026-01-08T13:33
кривой рог
днепропетровская область
запорожская область
черниговская область
киевская область
ивано-франковская область
закарпатье
отключение электроэнергии
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно подконтрольная киевским властям – ред.) области. Об этом сообщают минэнерго страны и украинский энергохолдинг ДТЭК.800 000 семей Днепропетровщины без света, сообщает Украинский энергохолдинг ДТЭК. Объекты социальной и критической инфраструктуры подключены частично, также в области были обесточены восемь шахт, уточнили в минэнерго.В Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применялись аварийные отключения, уточнили в министерстве.В Кривом Роге остановлены шесть больших котельных, проинформировал глава военной администрации города Александр Вилкул. И предупредил, что скачки напряжения, даже у кого есть электричество, составляют от 130 до 420 В, и желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251215/kiev-i-vostochnaya-chast-ukrainy-na-grani-polnogo-otklyucheniya-elektroenergii-1151685009.html
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:21 08.01.2026 (обновлено: 13:33 08.01.2026)