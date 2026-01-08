Рейтинг@Mail.ru
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T13:21
2026-01-08T13:33
новости
кривой рог
днепропетровская область
запорожская область
черниговская область
киевская область
ивано-франковская область
закарпатье
отключение электроэнергии
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно подконтрольная киевским властям – ред.) области. Об этом сообщают минэнерго страны и украинский энергохолдинг ДТЭК.800 000 семей Днепропетровщины без света, сообщает Украинский энергохолдинг ДТЭК. Объекты социальной и критической инфраструктуры подключены частично, также в области были обесточены восемь шахт, уточнили в минэнерго.В Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применялись аварийные отключения, уточнили в министерстве.В Кривом Роге остановлены шесть больших котельных, проинформировал глава военной администрации города Александр Вилкул. И предупредил, что скачки напряжения, даже у кого есть электричество, составляют от 130 до 420 В, и желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кривой рог
днепропетровская область
запорожская область
черниговская область
киевская область
ивано-франковская область
закарпатье
украина
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей

13:21 08.01.2026 (обновлено: 13:33 08.01.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно подконтрольная киевским властям – ред.) области. Об этом сообщают минэнерго страны и украинский энергохолдинг ДТЭК.

"Очередная массированная атака на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно подконтрольная киевским властям – ред.) области. В результате ударов регионы были почти полностью обесточены", – сообщили в пресс-службе минэнерго.

800 000 семей Днепропетровщины без света, сообщает Украинский энергохолдинг ДТЭК. Объекты социальной и критической инфраструктуры подключены частично, также в области были обесточены восемь шахт, уточнили в минэнерго.

"Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей", – также сообщили в минэнерго Украины.

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применялись аварийные отключения, уточнили в министерстве.
В Кривом Роге остановлены шесть больших котельных, проинформировал глава военной администрации города Александр Вилкул. И предупредил, что скачки напряжения, даже у кого есть электричество, составляют от 130 до 420 В, и желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели.
Закат на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
15 декабря 2025, 16:34
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
 
Лента новостейМолния