Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей

https://crimea.ria.ru/20260108/esche-4-oblasti-ukrainy-pochti-polnostyu-obestocheny-bez-sveta-sotni-tysyach-1152251426.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97831/21/978312155_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_79dc80966cd1b3713dd71ecfdaabdcb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в ночь на четверг больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская (временно подконтрольная киевским властям – ред.) области. Об этом сообщают минэнерго страны и украинский энергохолдинг ДТЭК.800 000 семей Днепропетровщины без света, сообщает Украинский энергохолдинг ДТЭК. Объекты социальной и критической инфраструктуры подключены частично, также в области были обесточены восемь шахт, уточнили в минэнерго.В Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применялись аварийные отключения, уточнили в министерстве.В Кривом Роге остановлены шесть больших котельных, проинформировал глава военной администрации города Александр Вилкул. И предупредил, что скачки напряжения, даже у кого есть электричество, составляют от 130 до 420 В, и желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не сгорели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

