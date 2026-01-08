Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды
Экстренное предупреждение из-за подъема уровней воды в реках объявлено в Крыму
22:51 08.01.2026 (обновлено: 22:57 08.01.2026)
© МЧС Республики КрымПоследствия непогоды в Крыму
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 9 января на реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок", – сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергоснабжения – на всей протяженности ЛЭП и линий связи возможны аварийные ситуации, связанные с подмывом опор ЛЭП, с подтоплением пониженных участков местности, огородов, разлив малых рек, подтопление низководных мостов, размывы и подтопление дорог местного значения, повышается риск подтопления населенных пунктов, предупредили в МЧС.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предостерегают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, советуют в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
"112" – единый телефон спасения;
"01 или 101" – с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
