Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды

Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды - РИА Новости Крым, 08.01.2026

Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды

Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России...

2026-01-08T22:51

2026-01-08T22:51

2026-01-08T22:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергоснабжения – на всей протяженности ЛЭП и линий связи возможны аварийные ситуации, связанные с подмывом опор ЛЭП, с подтоплением пониженных участков местности, огородов, разлив малых рек, подтопление низководных мостов, размывы и подтопление дорог местного значения, повышается риск подтопления населенных пунктов, предупредили в МЧС.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предостерегают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, советуют в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

