Рейтинг@Mail.ru
Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/ekstrennoe-preduprezhdenie-na-rekakh-kryma-ozhidayutsya-podemy-urovney-vody-1152263811.html
Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды
Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды
Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T22:51
2026-01-08T22:57
реки крыма
новости крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149343411_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16ee4b1cc0b879630d1ec4491ded1aa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергоснабжения – на всей протяженности ЛЭП и линий связи возможны аварийные ситуации, связанные с подмывом опор ЛЭП, с подтоплением пониженных участков местности, огородов, разлив малых рек, подтопление низководных мостов, размывы и подтопление дорог местного значения, повышается риск подтопления населенных пунктов, предупредили в МЧС.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предостерегают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, советуют в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149343411_91:0:1052:721_1920x0_80_0_0_b815d2284de35a89058791428060d5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реки крыма, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность
Экстренное предупреждение: на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды

Экстренное предупреждение из-за подъема уровней воды в реках объявлено в Крыму

22:51 08.01.2026 (обновлено: 22:57 08.01.2026)
 
© МЧС Республики КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма объявлено на 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 9 января на реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок", – сказано в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергоснабжения на всей протяженности ЛЭП и линий связи возможны аварийные ситуации, связанные с подмывом опор ЛЭП, с подтоплением пониженных участков местности, огородов, разлив малых рек, подтопление низководных мостов, размывы и подтопление дорог местного значения, повышается риск подтопления населенных пунктов, предупредили в МЧС.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предостерегают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, советуют в МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
"112" единый телефон спасения;
"01 или 101" с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Реки КрымаНовости КрымаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния