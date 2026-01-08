Рейтинг@Mail.ru
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго".Начальник Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что из-за масштабного обесточивания в области мобильная связь работает в аварийном режиме.Вследствие масштабных обесточиваний могут возникнуть проблемы с мобильной связью и в Днепропетровской области, предупредил глава областного совета Николай Лукашук, отметив, что во время блэкаутов также могут не работать сирены.Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, когда будет восстановлена подача электроэнергии – непонятно, в связи с чем есть проблемы с водоснабжением, подачей тепла и работой электротранспорта.В "Укрзализнице" сообщили, что в связи с масштабными обесточиваниями в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго".

"Массированная дроновая атака на энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. Вследствие этого обесточено большинство потребителей в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях, включая областные центры", – сказано в сообщении.

Начальник Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что из-за масштабного обесточивания в области мобильная связь работает в аварийном режиме.
Вследствие масштабных обесточиваний могут возникнуть проблемы с мобильной связью и в Днепропетровской области, предупредил глава областного совета Николай Лукашук, отметив, что во время блэкаутов также могут не работать сирены.
Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, когда будет восстановлена подача электроэнергии – непонятно, в связи с чем есть проблемы с водоснабжением, подачей тепла и работой электротранспорта.
В "Укрзализнице" сообщили, что в связи с масштабными обесточиваниями в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.
