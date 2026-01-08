https://crimea.ria.ru/20260108/dve-oblasti-na-ukraine-obestocheny-posle-massirovannoy-ataki-po-energetike-1152247792.html
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T08:27
2026-01-08T08:27
2026-01-08T13:12
новости
запорожская область
днепропетровская область
кривой рог
днепропетровск
запорожье
украина
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_46290fcc4942d5e48ac9d21621d021ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго".Начальник Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что из-за масштабного обесточивания в области мобильная связь работает в аварийном режиме.Вследствие масштабных обесточиваний могут возникнуть проблемы с мобильной связью и в Днепропетровской области, предупредил глава областного совета Николай Лукашук, отметив, что во время блэкаутов также могут не работать сирены.Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, когда будет восстановлена подача электроэнергии – непонятно, в связи с чем есть проблемы с водоснабжением, подачей тепла и работой электротранспорта.В "Укрзализнице" сообщили, что в связи с масштабными обесточиваниями в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251215/kiev-i-vostochnaya-chast-ukrainy-na-grani-polnogo-otklyucheniya-elektroenergii-1151685009.html
запорожская область
днепропетровская область
кривой рог
днепропетровск
запорожье
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d5c9ec37d7d77a8245cb0e479292ff43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, запорожская область, днепропетровская область, кривой рог, днепропетровск, запорожье, украина, отключение электроэнергии
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
После массированного удара по энергетике на Украине обесточены две области
08:27 08.01.2026 (обновлено: 13:12 08.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-службы предприятия "Укрэнерго".
"Массированная дроновая атака на энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. Вследствие этого обесточено большинство потребителей в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях, включая областные центры", – сказано в сообщении.
Начальник Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что из-за масштабного обесточивания в области мобильная связь работает в аварийном режиме.
Вследствие масштабных обесточиваний могут возникнуть проблемы с мобильной связью и в Днепропетровской области, предупредил глава областного совета Николай Лукашук, отметив, что во время блэкаутов также могут не работать сирены.
Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, когда будет восстановлена подача электроэнергии – непонятно, в связи с чем есть проблемы с водоснабжением, подачей тепла и работой электротранспорта.
В "Укрзализнице" сообщили, что в связи с масштабными обесточиваниями в Днепропетровской и Запорожской (части временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.