Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения

Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка. РИА Новости Крым, 08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Ранее сообщалось, что из-за непогоды дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января.В этот период экскурсионный маршрут отменен. Как только погодные условия позволят, движение на плато возобновят, уточнили специалисты."Мы внимательно следим за погодными условиями и официальной информацией. Как только дорога будет открыта и появится возможность безопасного подъема – мы сразу сообщим о возобновлении маршрута", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на СевастопольУраган со снегом и грозами идет на КубаньШтормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым

2026

