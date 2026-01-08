https://crimea.ria.ru/20260108/dorogu-na-ay-petri-perekryli-iz-za-shtormovogo-preduprezhdeniya-1152249007.html
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Ранее сообщалось, что из-за непогоды дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января.В этот период экскурсионный маршрут отменен. Как только погодные условия позволят, движение на плато возобновят, уточнили специалисты."Мы внимательно следим за погодными условиями и официальной информацией. Как только дорога будет открыта и появится возможность безопасного подъема – мы сразу сообщим о возобновлении маршрута", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на СевастопольУраган со снегом и грозами идет на КубаньШтормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
