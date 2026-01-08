Рейтинг@Mail.ru
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/dorogu-na-ay-petri-perekryli-iz-za-shtormovogo-preduprezhdeniya-1152249007.html
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения
Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T09:37
2026-01-08T09:37
ай-петри
новости крыма
крым
горы крыма
крымская погода
погода в крыму
ограничение движения
транспорт
погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110452/10/1104521048_0:408:2913:2047_1920x0_80_0_0_5f0f07e9ddcf8ef8fe2655001a063327.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Ранее сообщалось, что из-за непогоды дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января.В этот период экскурсионный маршрут отменен. Как только погодные условия позволят, движение на плато возобновят, уточнили специалисты."Мы внимательно следим за погодными условиями и официальной информацией. Как только дорога будет открыта и появится возможность безопасного подъема – мы сразу сообщим о возобновлении маршрута", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на СевастопольУраган со снегом и грозами идет на КубаньШтормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
ай-петри
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110452/10/1104521048_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_f45cb5657108d5f5cdab8160ba7fd548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ай-петри, новости крыма, крым, горы крыма, крымская погода, погода в крыму, ограничение движения, транспорт, погода, штормовое предупреждение
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за штормового предупреждения

В Крыму из-за штормового предупреждения перекрыли дорогу на Ай-Петри

09:37 08.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАй-Петри зимой
Ай-Петри зимой - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Дорогу до плато Ай-Петри в Крыму временно перекрыли на 8 и 9 января из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января.
"Уважаемые гости Туристического центра и плато Ай-Петри, по информации от оперштаба МЧС Крыма и штаба администрации Ялты, с 8 по 9 января дорога до плато Ай-Петри будет временно перекрыта в связи со штормовым предупреждением", – сказано в сообщении.
В этот период экскурсионный маршрут отменен. Как только погодные условия позволят, движение на плато возобновят, уточнили специалисты.
"Мы внимательно следим за погодными условиями и официальной информацией. Как только дорога будет открыта и появится возможность безопасного подъема – мы сразу сообщим о возобновлении маршрута", – добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
 
Ай-ПетриНовости КрымаКрымГоры КрымаКрымская погодаПогода в КрымуОграничение движенияТранспортПогодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния