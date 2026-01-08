Рейтинг@Mail.ru
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Стали известны подробности об экипаже задержанного американскими властями танкера "Маринера". Их приводит Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T11:02
2026-01-08T13:24
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"

Экипаж задержанного танкера "Маринера" состоит из граждан России, Украины, Грузии и Индии

11:02 08.01.2026 (обновлено: 13:24 08.01.2026)
 
© U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
© U.S. European Command/X
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Стали известны подробности об экипаже задержанного американскими властями танкера "Маринера". Их приводит Sputnik Ближнее зарубежье.

"Экипаж захваченного США судна "Маринера" состоит из 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 – Индии, 2 – России. Всего 28 человек", – сказано в сообщении.

Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Корабль береговой охраны США потребовал, чтобы судно двигалось в порт США, мотивируя это тем, что Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны в том, что эта страна предоставила судну свой флаг.
Судно не подчинилось, сменило курс и ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию под российский флаг. Капитан порта Сочи имел право выдать такую временную регистрацию, подчеркивается в публикации.
"Несмотря на то, что рейс имел чисто коммерческий характер, российская сторона будет заниматься всеми вопросами защиты граждан РФ, находящихся на судне", – сказано в сообщении.
Накануне агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.
