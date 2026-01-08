https://crimea.ria.ru/20260108/chto-izvestno-ob-ekipazhe-zaderzhannogo-desantom-ssha-tankera-marinera-1152250360.html
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Стали известны подробности об экипаже задержанного американскими властями танкера "Маринера". Их приводит Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T11:02
2026-01-08T11:02
2026-01-08T13:24
новости
танкер "маринера"
нефть
россия
атлантический океан
происшествия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152243196_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_9e0979dce80e9d79713b33a2affb257b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Стали известны подробности об экипаже задержанного американскими властями танкера "Маринера". Их приводит Sputnik Ближнее зарубежье.Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Корабль береговой охраны США потребовал, чтобы судно двигалось в порт США, мотивируя это тем, что Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны в том, что эта страна предоставила судну свой флаг.Судно не подчинилось, сменило курс и ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию под российский флаг. Капитан порта Сочи имел право выдать такую временную регистрацию, подчеркивается в публикации.Накануне агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
атлантический океан
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152243196_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ae9b251f4dbe1b1b7bd45334563ee1c4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, танкер "маринера", нефть, россия, атлантический океан, происшествия, сша
Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Экипаж задержанного танкера "Маринера" состоит из граждан России, Украины, Грузии и Индии
11:02 08.01.2026 (обновлено: 13:24 08.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Стали известны подробности об экипаже задержанного американскими властями танкера "Маринера". Их приводит Sputnik Ближнее зарубежье.
"Экипаж захваченного США судна "Маринера" состоит из 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 – Индии, 2 – России. Всего 28 человек", – сказано в сообщении.
Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Корабль береговой охраны США потребовал, чтобы судно двигалось в порт США, мотивируя это тем, что Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны в том, что эта страна предоставила судну свой флаг.
Судно не подчинилось, сменило курс и ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию под российский флаг. Капитан порта Сочи имел право выдать такую временную регистрацию, подчеркивается в публикации.
"Несмотря на то, что рейс имел чисто коммерческий характер, российская сторона будет заниматься всеми вопросами защиты граждан РФ, находящихся на судне", – сказано в сообщении.
Накануне агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату
следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры"
якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал
задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia",
которое захвачено Штатами в Карибском море.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.