"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2026
"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2026
"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
Российская семейная кинолента "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала больше 4 миллиардов рублей. Кассовые сборы продолжают расти. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Российская семейная кинолента "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала больше 4 миллиардов рублей. Кассовые сборы продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала более миллиарда рублей."Общие сборы – 4 030 102 024 рубля", – сказано в сообщении на сайте ЕАИС.Уже было прошло 25410 сеансов. За весь период "Чебурашку 2" уже посмотрело 7 530 729 зрителей.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 годаДжонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"Съемки сериала в Симферополе – в кино воссоздают "Крымскую весну"
"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей

Кинолента "Чебурашка 2" собрала больше 4 миллиардов рублей за первые 8 дней проката

15:44 08.01.2026
 
Стоп-кадр из трейлера фильма "Чебурашка-2"
Стоп-кадр из трейлера фильма Чебурашка-2
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Российская семейная кинолента "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала больше 4 миллиардов рублей. Кассовые сборы продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала более миллиарда рублей.
"Общие сборы – 4 030 102 024 рубля", – сказано в сообщении на сайте ЕАИС.
Уже было прошло 25410 сеансов. За весь период "Чебурашку 2" уже посмотрело 7 530 729 зрителей.
Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.
Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.
6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.
