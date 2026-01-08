https://crimea.ria.ru/20260108/cheburashka-2-sobral-uzhe-bolshe-4-milliardov-rubley-1152256353.html

"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей

"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2026

"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей

Российская семейная кинолента "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала больше 4 миллиардов рублей. Кассовые сборы продолжают расти. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T15:44

2026-01-08T15:44

2026-01-08T15:44

новости

кино

культура

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152215261_199:0:1152:536_1920x0_80_0_0_020e5dcaa1549bcfc91e539f76d25041.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Российская семейная кинолента "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала больше 4 миллиардов рублей. Кассовые сборы продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала более миллиарда рублей."Общие сборы – 4 030 102 024 рубля", – сказано в сообщении на сайте ЕАИС.Уже было прошло 25410 сеансов. За весь период "Чебурашку 2" уже посмотрело 7 530 729 зрителей.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 годаДжонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"Съемки сериала в Симферополе – в кино воссоздают "Крымскую весну"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, культура, семья, общество