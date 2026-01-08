https://crimea.ria.ru/20260108/budut-tselyami-vs-rossii-koalitsiya-zhelayuschikh-poluchila-preduprezhdenie-1152253911.html

Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение

08.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил России, подчеркнули в МИД. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность, подчеркнула представитель МИД РФ."Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", – заявила Захарова.Российский дипломат уверена, что планы участников "коалиции желающих" становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых западные политики к тому же заставляют оплачивать такие устремления из собственных средств.Ранее лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Париже, что их Вооруженные силы готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии назвали условие отправки войск на УкраинуСША не подписали декларацию о гарантиях безопасности УкраинеСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем

