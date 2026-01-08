https://crimea.ria.ru/20260108/bpla-atakoval-tanker-u-beregov-turtsii-1152257188.html

БПЛА атаковал танкер у берегов Турции

БПЛА атаковал танкер у берегов Турции - РИА Новости Крым, 08.01.2026

БПЛА атаковал танкер у берегов Турции

Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel. РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T16:43

2026-01-08T16:43

2026-01-08T16:43

турция

черное море

танкер

морской транспорт

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel.По данным издания, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточняется в публикации. Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало.Атаки на танкеры15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251220/turtsiya-usilivaet-zaschitu-kriticheski-vazhnykh-obektov-v-chernom-more-1151842272.html

турция

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, черное море, танкер, морской транспорт, беспилотник (бпла, дрон)