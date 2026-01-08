Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковал танкер у берегов Турции - РИА Новости Крым, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260108/bpla-atakoval-tanker-u-beregov-turtsii-1152257188.html
БПЛА атаковал танкер у берегов Турции
БПЛА атаковал танкер у берегов Турции - РИА Новости Крым, 08.01.2026
БПЛА атаковал танкер у берегов Турции
Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel. РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T16:43
2026-01-08T16:43
турция
черное море
танкер
морской транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel.По данным издания, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточняется в публикации. Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало.Атаки на танкеры15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251220/turtsiya-usilivaet-zaschitu-kriticheski-vazhnykh-obektov-v-chernom-more-1151842272.html
турция
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, черное море, танкер, морской транспорт, беспилотник (бпла, дрон)
БПЛА атаковал танкер у берегов Турции

У берегов Турции БПЛА атаковал танкер под флагом Палау

16:43 08.01.2026
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel.

"Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны", – цитирует публикацию РИА Новости.

По данным издания, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточняется в публикации. Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало.

Атаки на танкеры

15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.
2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
20 декабря 2025, 14:54
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
 
ТурцияЧерное мореТанкерМорской транспортБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния