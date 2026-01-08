БПЛА атаковал танкер у берегов Турции
У берегов Турции БПЛА атаковал танкер под флагом Палау
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА, сообщает газета Kastamonu Guncel.
"Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны", – цитирует публикацию РИА Новости.
По данным издания, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточняется в публикации. Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало.
Атаки на танкеры
15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.
2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию.
20 декабря 2025, 14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море