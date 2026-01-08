Рейтинг@Mail.ru
39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 08.01.2026
39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 08.01.2026
39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России... РИА Новости Крым, 08.01.2026
2026-01-08T07:27
2026-01-08T07:40
новости
новости крыма
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
орловская область
курская область
волгоградская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Республики Крымом, 13 – над Азовским морем, 12 – над Черным, 11 – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два вражеских дрона – над Курской и Волгоградской областями, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
орловская область
курская область
волгоградская область
брянская область
39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

Над Крымом и Черным и Азовским морями за ночь ликвидировали 39 беспилотников

07:27 08.01.2026 (обновлено: 07:40 08.01.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Республики Крымом, 13 – над Азовским морем, 12 – над Черным, 11 – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два вражеских дрона – над Курской и Волгоградской областями, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния