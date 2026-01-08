https://crimea.ria.ru/20260108/39-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1152246965.html

39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 08.01.2026

39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России... РИА Новости Крым, 08.01.2026

2026-01-08T07:27

2026-01-08T07:27

2026-01-08T07:40

новости

новости крыма

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

ростовская область

орловская область

курская область

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Республики Крымом, 13 – над Азовским морем, 12 – над Черным, 11 – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два вражеских дрона – над Курской и Волгоградской областями, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

ростовская область

орловская область

курская область

волгоградская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, ростовская область, орловская область, курская область, волгоградская область, брянская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, атаки всу