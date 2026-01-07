Рейтинг@Mail.ru
Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день
Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день
Православные христиане празднуют Рождество Христово. Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Украины, а канцлер германии Фридрих Мерц... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T22:03
2026-01-07T22:03
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Православные христиане празднуют Рождество Христово. Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Украины, а канцлер германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу. США захватили следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера". Автомобильный мост на границе с Крымом поврежден после атаки беспилотников. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму и на Кубани.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Православное РождествоПрезидент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля. Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.Захват США российского нефтяного танкераВ среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море."Гарантии безопасности" для Украины и бегство граждан страныСША не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, сообщило издание Politico. По данным издания, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, но по итогам встречи документ был подписан только представителями "коалиции желающих", в которой Штаты не состоят.Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу и обеспечить, чтобы граждане Украины проходили военную службу в своей стране.Повреждение автомобильного моста на границе с КрымомПосле атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалосьНепогода в Крыму и на КубаниЭкстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер. На Кубани также прогнозируют ураганный ветер с порывами до 35 м/с, снег, гололед и опасный подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
Новости
ru-RU
Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день

Задержание США российского танкера и грядущий шторм в Крыму и на Кубани – главное за день

22:03 07.01.2026
 
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
© U.S. European Command/X
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Православные христиане празднуют Рождество Христово. Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Украины, а канцлер германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу. США захватили следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера". Автомобильный мост на границе с Крымом поврежден после атаки беспилотников. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму и на Кубани.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Православное Рождество

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля. Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.
Рождество Христово
Вчера, 16:48
Рождество в Крыму и Севастополе: как полуостров встретил святой праздник
7 января верующие в Крыму и Севастополе вместе со всеми православными христианами мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа – Рождество Христово. Как встретили святой праздник в Крыму и Севастополе – в фотоленте РИА Новости Крым.

Захват США российского нефтяного танкера

В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.
Нефтяные станки - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Вчера, 17:07
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа

"Гарантии безопасности" для Украины и бегство граждан страны

США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, сообщило издание Politico. По данным издания, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, но по итогам встречи документ был подписан только представителями "коалиции желающих", в которой Штаты не состоят.
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу и обеспечить, чтобы граждане Украины проходили военную службу в своей стране.
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Вчера, 18:39
В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Повреждение автомобильного моста на границе с Крымом

После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
Характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось
ПВО
Вчера, 10:06
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню

Непогода в Крыму и на Кубани

Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер. На Кубани также прогнозируют ураганный ветер с порывами до 35 м/с, снег, гололед и опасный подъем уровня рек.
Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае
Вчера, 14:41
Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
