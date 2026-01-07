Задержание США российского танкера и приближение урагана: главное за день
Задержание США российского танкера и грядущий шторм в Крыму и на Кубани – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Православные христиане празднуют Рождество Христово. Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Украины, а канцлер германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу. США захватили следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера". Автомобильный мост на границе с Крымом поврежден после атаки беспилотников. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму и на Кубани.
Православное Рождество
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля. Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.
Захват США российского нефтяного танкера
В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.
Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.
"Гарантии безопасности" для Украины и бегство граждан страны
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, сообщило издание Politico. По данным издания, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, но по итогам встречи документ был подписан только представителями "коалиции желающих", в которой Штаты не состоят.
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу и обеспечить, чтобы граждане Украины проходили военную службу в своей стране.
Повреждение автомобильного моста на границе с Крымом
После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
Характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось
Непогода в Крыму и на Кубани
Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер. На Кубани также прогнозируют ураганный ветер с порывами до 35 м/с, снег, гололед и опасный подъем уровня рек.