Задержание российского танкера США подтвердили в Минтрансе РФ

Задержание российского танкера США подтвердили в Минтрансе РФ

2026-01-07T18:10

2026-01-07T18:10

2026-01-07T18:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Задержание российского танкера в водах Атлантики США противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву. Соответствующее заявление разместила в среду пресс-служба Минтранса России.Уточняется, что судно "Маринэра" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права, 24 декабря 2025 года. При этом 7 января около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.Позже Южное командование ВС США заявило о задержании одного танкера. Речь о судне "Sophia", которое захвачено Штатами в Карибском море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

